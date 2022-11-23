Лукашенко призвал к переговорам о мире на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сторонам конфликта на Украине пора начать переговоры о мире, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом политик заявил в ходе саммита Организации договора о коллективной безопасности в Ереване.

«Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?» – передает слова белорусского лидера «КП-Беларусь».

Как отметил Лукашенко, Минск ранее неоднократно предупреждал об «опасной эскалации» военно-политической ситуации в Европе и указывал на деградацию системы международной безопасности. Игнорирование этих предупреждений привела в том числе и к тем событиям, которые сейчас происходят на Украине, высказал мнение политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Белоруссии украинского лидера Владимира Зеленского несамостоятельным, заявив, что ему запретили вести все переговоры по вопросу решения конфликт на Украине.

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