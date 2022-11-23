Названы закреплённые коды госномеров автомобилей в новых регионах России Фото: Алексей БУЛАТОВ

МВД России официально закрепило коды на госномерах автомашин из вошедших в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий приказ ведомства опубликован 23 ноября 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь Донецкая Народная Республика получила код 80, ЛНР - код 81, Херсонская область - код 84, Запорожская область - 85.

До этого, в октябре 2022 года, МВД выступило с предложением закрепить такие коды для транспорта для вошедших в состав РФ новых регионов.

Ранее сайт KP.RU писал, что с 23 по 27 сентября 2022 года в ЛНР и ДНР, в Херсонской и Запорожской областях началось проведение референдумов о вхождении в состав России. Принять участие в референдуме могут все совершеннолетние граждане, за исключением тех людей, которые по решению суда признаны недееспособными.