Путин продлил на год запрет сделки по покупке долей в иностранных компаниях без разрешения Центробанка Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин продлил действие специальных экономических мер по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. Они в частности подразумевают запрет по покупке резидентами долей в иностранных компаниях без разрешения Банка России.

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, действие спецмер продлено до 31 декабря 2023 года. Документ накладывает запрет российским юридическим и физическим лицам оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц, Центробанк наделен полномочиями определять суммы операций по переводу средств иностранным компаниям и физлицам.

Напомним, глава государства подписал указ о специальных мерах в экономике в марте этого года в ответ на санкции со стороны Запада. Изначально срок его действия был рассчитан до 31 декабря 2022.

Как писал сайт KP.RU, в октябре президент России продлил на 2023 год действие указа об антисанкциях. Они в частности предполагают продовольственное эмбарго.