В ЦБ РФ рассказали, в какие ценные бумаги вложены деньги пенсионеров

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Центробанк РФ представил доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за три квартала текущего года, которая составила 3,4% за девять месяцев, или 4,6% годовых. Регулятор также рассказал, в какие бумаги преимущественно вложены деньги НПФ.

«Для включения финансовых инструментов в портфели пенсионных средств НПФ предусмотрены высокие требования (рейтинги, нахождение в высшем котировальном списке и т. д.). Соответственно, такие портфели НПФ преимущественно состоят из «голубых фишек»», - приводит «Абзац» пояснение ЦБ РФ.

Сообщается, что структура портфелей пенсионных средств на 30 июня 2022 года состоит в основном из корпоративных и государственных облигаций (48% и 29%, соответственно), а также акций (8%), паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ, 4%) и прочие активы (10%).

«Голубые фишки» представляют из себя ценные бумаги наиболее крупных и ликвидных компаний, в ом числе «Роснефть», «Газпром», Сбербанк, «Аэрофлот», но в структуре пенсионных портфелей были также и иностранные акции. Однако, отмечается, что доля иностранных ценных бумаг в портфелях НПФ была незначительна (менее 1%).