Названы способы избежать ненужных покупок в «черную пятницу»

Эксперты советуют составить списки покупок заранее, а закупаться в том числе в аутлетах и секондах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты дали полезные советы, которые помогут не потратить все свои деньги в день скидок.

Первое, что необходимо сделать в период распродаж - проверить реальный размер скидки. На данный момент есть много способов узнать реальную цену товара до распродажи. Так, на маркетплейсах можно найти график динамики цен, который есть в карточке товара.

Для того, чтобы на выйти за рамки своего бюджета, рекомендуют завести отдельную карту для покупок, на которую стоит положить только ту сумму, которую собираетесь потратить на данные покупки. Также советуют готовиться заранее к предстоящей распродаже.

«Можно заранее откладывать равные суммы с зарплаты один раз в месяц или еженедельно, хотя бы по 100 рублей, а лучше, 5–7% от зарплаты: получили и положили на счёт», - приводит РИАМО рекомендацию.

Кроме того, советуют составить списки покупок, а также закупаться в аутлетах и секондах.

Ранее ОТР сообщало, что в «черную пятницу» в 2021 году сумма заказов россиян в онлайн-магазинах приблизилась к рекордным 86 млрд рублей.

Тем временем семейный психолог Екатерина Талакова рассказала Life.ru, что необдуманные покупки во всемирный день распродаж порой приводят к разводам, отметив, что для повышения ажиотажа продавцы искусственно создают «истерию, агонию».