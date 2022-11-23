Названа стоимость нового "Москвича"

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Стоимость автомобиля "Москвич 3", серийное производство которого было запущено в Москве 23 ноября, может составить от 1,6 миллиона до 2 миллионов рублей без учета скидки по программе льготного автокредитования.

- Стоимость нового "Москвич 3" без учета скидки может составить 27-33 тысячи долларов(1,6-2 миллиона рублей), - сообщил ТАСС источник на авторынке.

Напомним, "Москвич 3" - городской кроссовер. Продажи данной модели автомобиля начнутся в декабре этого года в Москве и ЦФО.

На автозаводе "Москвич" 23 ноября запустили серийную сборку автомобилей. Бывшее предприятие, оставленное французским концерном Renault, снова приступило к работе. Теперь здесь будут выпускать модели отечественного бренда "Москвич". В церемонии запуска предприятия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.