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НовостиПолитика23 ноября 2022 19:52

Песков: Отдельные поручения для поиска виновных в расстреле российских военнопленных не требуются

Он отметил, что все наши органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных
София ГОНЧАРОВА
Песков: Отдельные поручения для поиска виновных в расстреле российских военнопленных не требуются

Песков: Отдельные поручения для поиска виновных в расстреле российских военнопленных не требуются

Фото: REUTERS

Официальный представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что компетентные органы РФ без дополнительных поручений осознают всю важность и необходимость поиска виновных в расстреле российских военнопленных на Украине.

- Здесь не нужны никакие поручения, все наши органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предании их суду, предании правосудию, - рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера.

При этом он отметил, что в данном вопросе "не нужны какие-либо специальные поручения".

Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек. По факту массового расстрела возбуждено уголовное дело.

После этого официальный представитель генсека ООН Фахран Хак ответил на вопрос о кадрах с расправой над российскими пленными в Донбассе. По его словам, организация считает необходимым изучить все сообщения об этих преступлениях, расследование инцидента должно быть проведено тщательным образом.