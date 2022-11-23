Песков: Отдельные поручения для поиска виновных в расстреле российских военнопленных не требуются Фото: REUTERS

Официальный представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что компетентные органы РФ без дополнительных поручений осознают всю важность и необходимость поиска виновных в расстреле российских военнопленных на Украине.

- Здесь не нужны никакие поручения, все наши органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предании их суду, предании правосудию, - рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера.

При этом он отметил, что в данном вопросе "не нужны какие-либо специальные поручения".

Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек. По факту массового расстрела возбуждено уголовное дело.

После этого официальный представитель генсека ООН Фахран Хак ответил на вопрос о кадрах с расправой над российскими пленными в Донбассе. По его словам, организация считает необходимым изучить все сообщения об этих преступлениях, расследование инцидента должно быть проведено тщательным образом.