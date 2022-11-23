Премьер Армении Пашинян отказался подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ

Никол Пашинян сделал крайне резкий политический жест Фото: REUTERS

Армянский премьер Никол Пашинян решил отказаться от подписания итоговой декларации после саммита ОДКБ (Организации договора коллективной безопасности).

Как рассказал журналистам сам Пашинян, Армения предложила решением совета ОДКБ ускорить дипломатическую работу с Азербайджаном. Ее целью он назвал вывод азербайджанских сил с армянской территории на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года. По его словам, эта позиция важна как для Еревана, так и для сдерживания Баку в дальнейшем.

По мнению премьера, отсутствие четкой политической оценки ситуации может позволить организации позволить отказаться от своих обязательств, а Азербайджан может расценить это как зеленый свет со стороны организации для дальнейшей агрессии, уточняет информационное агентство РИА Новости. При этом отмечается, что речи о выходе Армении из состава ОДКБ в настоящее время совершенно точно не идет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в ходе закрытых обсуждений в рамках саммита Пашинян публично заявлял о том, что ОДКБ в ходе армяно-азербайджанского военного конфликта фактически "потерпела фиаско". Представитель Кремля подчеркнул, что армянские власти имеют полное право давать подобные резкие оценки, однако российское руководство категорически с ними несогласно.