Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 ноября 2022 20:48

Лукашенко показал кулак сидящему за спиной Путина Шойгу на саммите ОДКБ

Чем вызвано такое поведение белорусского лидера, неизвестно
Александр КИСЛОВ
Александр Лукашенко отметился необычным поведением на саммите ОДКБ

Александр Лукашенко отметился необычным поведением на саммите ОДКБ

Фото: REUTERS

В ходе одного из мероприятий на саммите ОДКБ в армянском Ереване президент Белоруссии неожиданно показал кулак министру обороны России Сергею Шойгу.

Любопытно, что в этот момент глава российского военного ведомства сидел за спиной у президента РФ Владимира Путина. С чем был связан подобный жест Лукашенко, не сообщается. Однако визуально он выглядел как знак поддержки. Как и дальнейшие заявления белорусского лидера

Кроме того, в ходе заседания на саммите ОДКБ Лукашенко публично заявил о том, что судьба Организации договора коллективной безопасности напрямую зависит от того, одержит ли Россия победу в ходе специальной военной операции на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что с подобным мнением белорусского лидера вполне можно согласиться, однако, по словам представителя Кремля, необходимо сделать лишь одну оговорку - успешное завершение СВО и достижение всех ее целей Вооруженными силами России не вызывает абсолютно никаких сомнений.