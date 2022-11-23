Лукашенко показал кулак сидящему за спиной Путина Шойгу на саммите ОДКБ

Александр Лукашенко отметился необычным поведением на саммите ОДКБ Фото: REUTERS

В ходе одного из мероприятий на саммите ОДКБ в армянском Ереване президент Белоруссии неожиданно показал кулак министру обороны России Сергею Шойгу.

Любопытно, что в этот момент глава российского военного ведомства сидел за спиной у президента РФ Владимира Путина. С чем был связан подобный жест Лукашенко, не сообщается. Однако визуально он выглядел как знак поддержки. Как и дальнейшие заявления белорусского лидера

Кроме того, в ходе заседания на саммите ОДКБ Лукашенко публично заявил о том, что судьба Организации договора коллективной безопасности напрямую зависит от того, одержит ли Россия победу в ходе специальной военной операции на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что с подобным мнением белорусского лидера вполне можно согласиться, однако, по словам представителя Кремля, необходимо сделать лишь одну оговорку - успешное завершение СВО и достижение всех ее целей Вооруженными силами России не вызывает абсолютно никаких сомнений.