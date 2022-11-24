Bloomberg сообщил, что переговоры между членами ЕС о предельной цене на нефть из РФ зашли в тупик

Европейские страны все еще не могут договориться о нефтяных ограничениях против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры стран ЕС, касающиеся введения «потолка цен» на российскую нефть, зашли в тупик. Об этом 23 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным агентства, Польша и страны Прибалтики выступили против введения «потолка» в $65 за баррель, считая его «слишком щедрым» для России. В то же время ряд других стран, в том числе Греция и Мальта, обладающие развитой индустрией судоходства, не хотят «опускаться» ниже $70.

Представители стран ЕС планируют продолжить переговоры ближайшей ночью. Если соглашение не будет достигнуто, обсуждения могут продолжиться в четверг 24 ноября.

Изначально Запад пытался в рамках очередного пакета жестких антироссийских санкций пытался инициировать введение нефтяного эмбарго против РФ. Однако целый ряд западных государств выступили категорически против подобной инициативы и не соглашались пойти на ее одобрение.

В итоге с подачи Соединенных Штатов на Западе стали детально обсуждать план по установлению предельной цены на российскую нефть, выше которой покупать бы ее западные страны попросту бы не стали. Однако пока даже об этой мере странам-членам Европейского союза договориться не удается.

При этом вице-премьер РФ Александр Новак неоднократно публично заявлял о том, что Россия попросту прекратить поставлять свою нефть тем государствам, которые поддержат введение потолка цен на нее.