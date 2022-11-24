Небензя: Россия ждет от мирового сообщества оценок свидетельств совершенных ВСУ пыток и казней

Василий Небензя призвал весь мир осудить зверства украинских неонацистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ожидает от международного сообщества принципиальных оценок свидетельств пыток и казней, совершенных украинскими боевиками (речь идет в том числе и о расправе бойцов ВСУ над российскими военнопленными).

С соответствующим заявлением 24 ноября 2022 года публично в ходе заседания Совета безопасности ООН выступил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

По словам высокопоставленного российского дипломата, пока крупнейшие международные организации не высказали однозначно критической позиции по данным вопиющим фактам, ограничиваясь лишь общими "общегуманистическими" и "бессодержательными" заявлениями.

Ранее заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ирина Киркора публично заявила о том, что крайне вялая реакция международного сообщества на преступления украинских боевиков в отношении российских военнопленных фактически дает им право на совершение очередных убийств и других зверских преступлений.