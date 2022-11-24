Небензя сообщил о массовых репрессиях украинских националистов на правом берегу Днепра

Василий Небензя жестко раскритиковал зверства украинских боевиков и попытался обратить на них внимание мирового сообщества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские националисты начали массовые репрессии в отношении местного населения на правом берегу Днепра, боевики привязывают к столбу людей, сотрудничавших с российскими военными. С соответствующим заявлением 24 ноября 2022 года на заседании Совета безопасности ООН, посвященному ситуации на Украине, выступил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя.

"Мы также тщательно фиксируем все настоящие свидетельства преступлений украинских вооруженных формирований, в том числе на временно находящихся под их контролем территориях новых российских регионов", - пояснил он, уточнив, что наиболее тревожная ситуация в этом плане на сегодняшний день наблюдается на территории Херсонской области.

Ранее Небензя публично заявил о том, что Россия ждет адекватную реакцию от мирового сообщества и ведущих международных организаций на совершаемые украинскими боевиками казни и пытки (речь идет, в том числе, и о резонансном инциденте с расстрелом бойцами ВСУ сдавшихся в плен безоружных российских военнопленных). Пока такой реакции Москва не видит, подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.