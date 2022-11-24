Небензя возложил вину за гибель мирных жителей на ПВО Украины

Именно украинские системы ПВО виновны в гибели мирных украинцев, заявляют российские дипломаты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя полагает, что повреждения домов на Украине и жертвы среди мирного населения обусловлены работой систем противовоздушной обороны. По его словам, обломки украинских систем ПВО попадают в те объекты, в которые Россия не целилась.

Соответствующие заявления Небензя сделал в ходе своего выступления на экстренном заседании Совета безопасности ООН, которое состоялось 24 ноября 2022 года. По его словам, многочисленные псевдоразоблачительные антироссийские заявления со стороны украинского президента Владимира Зеленского и различных западных политиков абсолютно не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее Небензя публично заявил о том, что фактически "накачка" Украины вооружениями со стороны западных государств приводит к уничтожению не только жителей Донбасса, но и рядовых мирных украинцев. В связи с этим высокопоставленный российский дипломат охарактеризовал подобные действия как крайне циничные и опасные.

Также постпред России при ООН призвал все мировое сообщество и крупнейшие международные организации дать жесткую оценку зверствах украинских неонацистов (в частности, речь идет о зафиксированном на видео резонансном расстреле боевиками Вооруженных сил Украины группы безоружных российских военнопленных).