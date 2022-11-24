Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник заявил о лицемерии Зеленского после его выступления на СБ ООН

Владимир Зеленский повел себя в Совбезе ООН как очень циничный человек, считает экс-посол ЛНР в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В то время, как президент Украины Владимир Зеленский разговаривал по видеосвязи с представителями Совета Безопасности ООН, по его прямому приказу боевики ВСУ вели массированный обстрел Донецка. Об этом публично заявил экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве, журналист и дипломат Родион Мирошник.

«Били не по инфраструктуре двойного назначения, а по жилым домам. Пока по его приказу совершались обстрелы города с многотысячным населением, он обвинял Россию в преступлениях против человечности. Как он разделяет, что для украинских боевиков является нормой, а для российских подразделений — преступлением перед человечностью?!» — цитирует Мирошника информагентство ТАСС.

А, по мнению, постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН) Василия Небензи, включение Зеленского на заседание Совбеза ООН по видеосвязи изначально является нелегитимным. По словам высокопоставленного российского дипломата, подобный формат участия в заседания СБ ООН попросту не предусмотрен ни правилами, ни регламентами организации.

Небензя подчеркнул, что если уж Зеленский и хочет выступать на заседаниях Совета безопасности ООН и доносить таким образом свою позицию до мирового сообщества, то делать этого необходимо лишь очно, лично присутствуя в зале заседаний.