Зарубежные наемники, вступающие в украинские неонацистские подразделения, стали влачить жалкое существование Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средняя зарплата иностранных наемников, воюющих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в последнее время существенно снизилась.

Информацию об этом публично распространил в разговоре с журналистами информагентства РИА Новости командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд.

По его словам, в начале российской военной спецоперации на Украине воюющим на стороне Киева иностранцам платили 1200-1500 евро в день, чтобы завлечь на свою сторону больше желающих воевать.

В последнее же время сумма в среднем опустилась до одной тысячи евро в сутки. Бонд уточнил, что получил данную весьма любопытную информацию от пойманных украинских военнопленных, из радиоперехватов и от «ребят, которые ходили в тыл к врагу».

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что участь прибывших на Украину для участия в боях на стороне Вооруженных сил этой страны иностранных наемников в любом случае будет крайне печальной: самое мягкое, что им может грозить - это длительный тюремный срок. По словам Конашенков, наемники прибыли на Украину из других страны, чтобы "за американские доллары убивать славян".