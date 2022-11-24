Французский евродепутат Мариани: резолюция о терроризме подталкивает ЕС к войне с Россией

Французский политик Тьерри Мариани предупредил о риске войны между РФ и ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Резолюция Европарламента о признании России «страной-спонсором терроризма» фактически напрямую подталкивает Европу к войне с Москвой. Такое мнение на своей странице в сети микроблогов Twitter высказал евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

«Мы обсуждаем уже девятый пакет санкций против России. И некоторые решили навесить на Россию позорную санкцию, которую не решались применять ни к исламистским группировкам в Сахеле, ни к кому либо еще», — сказал французский политик.

Мариани отметил, что война останется единственным выходом после того, как все жесткие экономические и политические санкции против Москвы окажутся исчерпаны. При этом евродепутат заявил о том, что подобный сценарий развития событий в любом случае необходимо предотвратить.

Ранее Мариани неоднократно делал пророссийские заявления и заявлял о том, что политика Москвы является верной и правильной, а западные элиты - глубоко заблуждаются и ведут себя глупо. Более того, французский евродепутат публично признавал, что Крым является неотъемлемой частью территории России и, отрицая это, Запад сам же не уважает выбор населения полуострова.

Мариани несколько раз лично приезжал в Крым. По итогам этих поездок политик из Франции всякий раз говорил о том, что он лишь укрепился в свое мнение о том, что западные элиты глубоко неправы, когда пытаются называть присоединение полуострова к РФ "некой незаконной аннексией".