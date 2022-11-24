Что произошло в ночь на 24 ноября

Василий Небензя появился на важном заседании Совбеза ООН во время речи Владимира Зеленского Фото: REUTERS

Постпред России при ООН Василий Небензя пришел на заседание Совета безопасности организации в ходе выступления украинского президента Владимира Зеленского.

Александр Лукашенко предупредил Запад о мощном ответе РФ и Белоруссии в случае начала военных действий. По словам белорусского лидера, в случае нападения Минск и Москва ответят на него так, что "не только Европа задрожит".

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россию необходимо лишить права вето в Совбезе ООН. Ранее он уже неоднократно выступал с подобными инициативами, но всякий раз они отклонялись.