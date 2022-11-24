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НовостиОбщество24 ноября 2022 4:18

Что произошло в ночь на 24 ноября

Постпред РФ Небензя появился на заседании Совета безопасности ООН во время выступления Зеленского
Александр КИСЛОВ
Василий Небензя появился на важном заседании Совбеза ООН во время речи Владимира Зеленского

Василий Небензя появился на важном заседании Совбеза ООН во время речи Владимира Зеленского

Фото: REUTERS

Постпред России при ООН Василий Небензя пришел на заседание Совета безопасности организации в ходе выступления украинского президента Владимира Зеленского.

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