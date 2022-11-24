Украинские беженцы шокировало решение властей Ирландии выселить их из отеля в пригороде Дублина

Своей реакцией на происходящее украинцы поделились в эфире местного радио Фото: REUTERS

Беженцы из Украины пожаловались на решение ирландских властей выселить их из отеля в пригороде Дублина в Клондалкине. Они проживали в нем с мая этого года. Своей реакцией на происходящее украинцы поделились в эфире местного радио RTE Radio 1.

Как сообщается, около двухсот украинских беженцев уже не один месяц проживали в данном отеле, однако на прошлой неделе они получили извещение о переселении в другое место с 28 ноября 2022 года, без указания в какое именно. Данная ситуация повергла их в «шок».

«Мы были подавлены, растеряны и удручены. Дети будут подавлены», - заявила одна из беженок, сообщив также об одной причине об их беспокойстве, а именно о том, что половина из обосновавшихся в отеле беженцев нашла в данной районе, которую они потеряют при переселении.

Директор одной из местных школ, в которой учатся дети беженцев, Шивон МакКирантакже, комментируя переселение украинцев, заявила, что для нее и ее коллег это также стало «шоком». «Мы понятия не имеем, куда они направляются. Мы абсолютно не представляем, к какой жизни им готовится», - сказала она, отметив, что детям «придется начинать все сначала, что очень трудно».

Напомним, ранее украинский посол в Ирландии Лариса Герасько заявила, что отсутствие жилья для беженцев из Украины является «неприемлемым».