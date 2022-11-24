Переход между Большой кольцевой и Сокольнической линиями метро украсили мрамором в стиле 30-х годов

Сейчас для отделки строящейся станции БКЛ взяли натуральный камень разных видов

На северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро продолжается строительство новых станций. Одна из них - «Сокольники», с которой откроется пересадка на одноименную станцию Сокольнической линии. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, из вестибюля №1 станции «Сокольники» БКЛ можно будет по переходу выйти на балкон «Сокольников» красной ветки.

«Важно было сохранить исторический облик действующей станции, поэтому зона соединения перехода и балкона отделана мрамором Уфалей», - отметил заммэра.

По его словам, такой же сорт камня применялся для облицовки «Сокольников» в 30-е годы при сооружении первой линии подземки. Сейчас для отделки строящейся одноименной станции БКЛ взяли натуральный камень разных видов.

Как уточнил генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, практически полностью готов первый вестибюль, который обеспечивает пересадку на Сокольническую линию и выход к Русаковской улице. Стены и колонны в нем облицованы мрамором, пол - гранитом.

«Для разделения пассажиропотоков в вестибюле создаются сразу две пересадки между БКЛ и красной линией, - пояснил Кравцов. - На обеих продолжаются отделочные работы».

Напомним, ранее завершилась архитектурная отделка платформенного участка «Сокольников» и второго вестибюля станции с выходом к Песочному переулку и парку «Сокольники».

НА ЗАМЕТКУ

На северо-восточном участке БКЛ разместятся также строящиеся сейчас станции «Рижская» и «Марьина Роща», соединительная ветка в электродепо «Нижегородское». Сюда входят и уже действующие временно на Некрасовской линии метро станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская».

Длина Большой кольцевой линии - более 70 километров. На маршруте - 31 станция. Из них 22 - уже обслуживают пассажиров.