Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 5:10

Переход между Большой кольцевой и Сокольнической линиями метро украсили мрамором в стиле 30-х годов

Строители использовали тот же сорт камня, которым облицована историческая станция «Сокольники»
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Сейчас для отделки строящейся станции БКЛ взяли натуральный камень разных видов

Сейчас для отделки строящейся станции БКЛ взяли натуральный камень разных видов

На северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро продолжается строительство новых станций. Одна из них - «Сокольники», с которой откроется пересадка на одноименную станцию Сокольнической линии. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, из вестибюля №1 станции «Сокольники» БКЛ можно будет по переходу выйти на балкон «Сокольников» красной ветки.

«Важно было сохранить исторический облик действующей станции, поэтому зона соединения перехода и балкона отделана мрамором Уфалей», - отметил заммэра.

По его словам, такой же сорт камня применялся для облицовки «Сокольников» в 30-е годы при сооружении первой линии подземки. Сейчас для отделки строящейся одноименной станции БКЛ взяли натуральный камень разных видов.

Как уточнил генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, практически полностью готов первый вестибюль, который обеспечивает пересадку на Сокольническую линию и выход к Русаковской улице. Стены и колонны в нем облицованы мрамором, пол - гранитом.

«Для разделения пассажиропотоков в вестибюле создаются сразу две пересадки между БКЛ и красной линией, - пояснил Кравцов. - На обеих продолжаются отделочные работы».

Напомним, ранее завершилась архитектурная отделка платформенного участка «Сокольников» и второго вестибюля станции с выходом к Песочному переулку и парку «Сокольники».

НА ЗАМЕТКУ

На северо-восточном участке БКЛ разместятся также строящиеся сейчас станции «Рижская» и «Марьина Роща», соединительная ветка в электродепо «Нижегородское». Сюда входят и уже действующие временно на Некрасовской линии метро станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская».

Длина Большой кольцевой линии - более 70 километров. На маршруте - 31 станция. Из них 22 - уже обслуживают пассажиров.