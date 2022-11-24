В России отреагировали на резолюцию Европарламента о признании ее «спонсором терроризма»

Бывший полпред России в ЕС, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решение Европарламента признать Россию «страной - спонсором терроризма» является нагнетанием напряженности, но никаких реальных действий за этим шагом не последует. Такое мнение высказал бывший полпред России в ЕС, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Парламентарий назвал резолюцию Европарламента глупой, а также способствующей нагнетанию напряжённости. По его словам, подобный документ был вызван попытками европарламентариев «выставить себя в качестве радетелей западных либеральных порядков».

«Практических последствий, кроме шума с целью пиара и очередных всплесков эмоций, я полагаю, не будет», - приводит РИА Новости слова бывшего полпреда России при ЕС.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, решения Европарламента зачастую имеют претенциозный, а также провокационный характер, который направлен на разжигание розни между странами.

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя принятую резолюцию, предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

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