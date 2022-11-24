Россиян предупредили о росте цен на продукты длительного хранения

В меньшей степени, то есть примерно на 5 процентов, подорожают овощи и фрукты для праздничных салатов Фото: Shutterstock

Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что 1 декабря 2022 года в России начнут дорожать «праздничные» продукты длительного хранения, дав также прогноз, на сколько процентов вырастут цены в магазинах.

Специалист полагает, что в первую очередь в самом начале зимы начнут дорожать продукты, которые обычно присутствует на новогоднем столе.

В среднем, по оценкам эксперта, стоимость продукта вырастет на 5-15% в зависимости от категории товаров. По его словам, данные подорожания будут особенно ощутимыми с рыбными деликатесами и икрой. Как сообщает Беляев, деликатесные мясные копчености, как и алкоголь, скорее всего, подорожают на 10%.

«Хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет. В меньшей степени, то есть примерно на 5 процентов, подорожают овощи и фрукты для праздничных салатов», - заявил экономист в беседе с радио Sputnik.

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