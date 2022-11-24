В МИД России заявили, что не примут поспешных мер из-за реакции Польши на "ракетный инцидент"

МИД России учтет реакцию Польши на "ракетный инцидент" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва не планирует принимать поспешных мер из-за резкой реакции на "ракетный инцидент", в том числе, беспочвенных обвинений России. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

"Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем, но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также напомнили, что 16 ноября был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому заявили решительный протест из-за нагнетания антироссийской истерии по надуманному поводу.

Напомним, в минувший вторник, 15 ноября, появилось сообщение о том, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе. Позже экстренные службы Польши подтвердили заявление о гибели двоих человек в результате взрыва.

Министерство обороны РФ заявило, что никаких ударов около границы Польши не наносилось.

"Опубликованные по горячим следам снимки обломков ракет в Пшеводуве не имеют никакого отношения к российским средствам поражения", - уточнили в российском военном ведомстве.

Позднее правоту Москвы признали и в Варшаве, определив ракеты как украинские.