Глава Росморречфлота заявил, что план восстановления порта Мариуполя подготовят до конца 2022 года

Торговый порт Мариуполя Фото: Кадр видео

Мастер-план восстановления портовой инфраструктуры Мариуполя и Бердянска, вошедших в состав России, подготовят до конца 2022 года. Об этом сообщил в интервью РБК глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Джиоев.

"Гидротехнические сооружения и крановое хозяйство в Мариуполе в достаточно хорошем состоянии, - уточнил Джиоев. - Есть необходимость приведения в порядок акватории, средств навигационного обеспечения, тыловой инфраструктуры — складского хозяйства и перегрузочных машин".

По его словам, состояние порта в Бердянске также оказалось достаточно хорошим. В связи с этим затраты на восстановление портовой инфраструктуры Мариуполя и Бердянска будут ниже, чем изначально ожидалось.

Точную цифру Джиоев не назвал, но подчеркнул, что это "гораздо меньше 10 млрд рублей".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин назвал Мариуполь известным и древним русским городом, отметив, что там много над чем есть поработать. Такое заявление российский лидер сделал в пятницу, 4 ноября, в ходе общения с участниками молодежных и волонтерских организаций в День народного единства.

Глава государства отметил, что уже начал обсуждать вопросы восстановления Донбасса, и Мариуполя в том числе, указав на необходимость восстановления жилья, детсадов, библиотек и музеев, а также других социальных объектов.

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