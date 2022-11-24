В Госдуме попросили проверить механизм работы ОСАГО

В письме уточняется, что в 2020 году на ремонты по ОСАГО было направлено только 58,6% от собранных страховщиками премий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» обратились к Генпрокуратуре РФ с просьбой провести проверку эффективности работы системы обязательного страхования для водителей (ОСАГО). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на копию письма.

Как сообщается, письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова направил председатель партии Сергей Миронов, который отметил, что по полисам обязательного страхования зачастую не выплачивают долю страховой премии, которая изначально предназначена для возмещения ущерба при ДТП. Отмечается, что подобная сумма должна составлять около 80% от стоимости полиса.

В письме уточняется, что в 2020 году на ремонты по ОСАГО было направлено только 58,6% от собранных страховщиками премий, а именно 135,8 млрд из 231,7 млрд рублей, а в 2021 году - 63,8%, то есть 150,8 млрд из 236 млрд руб.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал просьбу депутатов обоснованной, указав на то, что все больше граждан сейчас отказываются от ОСАГО из-за его дороговизны. По его словам, сохранить систему обязательного страхования в нынешнем состоянии можно будет только при наведении порядка в данной отрасли прокуратурой.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о тарифах ОСАГО в 2022 году, которые в этом году стали более индивидуальными и зависят теперь от каждого водителя, а также его поведения на дороге.