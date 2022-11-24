Wildberries планирует провести ребрендинг логотипа

Wildberries планирует частичный ребрендинг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Онлайн-магазин Wildberries может в скором времени провести ребрендинг логотипа. Об этом сообщила ТАСС основатель и генедиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук.

"Бренд - это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем, - аргументировала Бакальчук. - Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится".

По ее словам, над проектом уже работают несколько команд дизайнеров. Однако определенных сроков изменения логотипа не назначено, так как это "факультативные история", добавила гендиректор онлайн-ретейлера.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries принял решение о смене названия своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Один день на главной странице сайта можно было увидеть название "Ягодки", однако ссылка, которая вела к сайту, по-прежнему осталась с названием Wildberries.

Напомним, новое название сайта Wildberries стало частью маркетинговой компании. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса, где не стали подтверждать и опровергать сообщение о смене названия сайта на постоянной основе.