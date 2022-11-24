Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 6:21

Wildberries планирует провести ребрендинг логотипа

В нем планируется отталкиваться от названия WB
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Wildberries планирует частичный ребрендинг

Wildberries планирует частичный ребрендинг

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Онлайн-магазин Wildberries может в скором времени провести ребрендинг логотипа. Об этом сообщила ТАСС основатель и генедиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук.

"Бренд - это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем, - аргументировала Бакальчук. - Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится".

По ее словам, над проектом уже работают несколько команд дизайнеров. Однако определенных сроков изменения логотипа не назначено, так как это "факультативные история", добавила гендиректор онлайн-ретейлера.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries принял решение о смене названия своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Один день на главной странице сайта можно было увидеть название "Ягодки", однако ссылка, которая вела к сайту, по-прежнему осталась с названием Wildberries.

Напомним, новое название сайта Wildberries стало частью маркетинговой компании. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса, где не стали подтверждать и опровергать сообщение о смене названия сайта на постоянной основе.