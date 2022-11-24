Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 6:42

Бирюков: Московские спасатели перешли на усиленный режим работы на городских водоёмах

Жителей призывают быть аккуратнее во время прогулок возле воды
Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека

Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека

Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил об усилении контроля на водоёмах города. Специалисты поисково-спасательной службы перешли на усиленный режим работы в этих местах для предотвращения возможных ЧП на воде.

«Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека, - отметил заммэра. - Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды».

По его словам, сейчас лед полностью отсутствует на Москве-реке, в ее заливах, кроме Кировской поймы и озера Бездонное, на Химкинском водохранилище. При этом на поверхности внутренних водоемов намёрзло всего лишь не более двух сантиметров льда. В Новой Москве ледяная корка почти везде сковала пруды и реку Десну. Но и здесь слой льда тоненький - еле дотягивает до двух сантиметров. Его толщину проверяют постоянно. Особое внимание уделяют местам стихийных выходов на лёд, купания «моржей», рыбной ловли и каткам на естественных водоемах.

«Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов», - уточнил Бирюков.

На патрулирование акватории зимой спасатели будут выходить на судах на воздушной подушке. Таких машин планируют использовать более двадцати единиц. Эта техника может курсировать по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час.