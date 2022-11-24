Бирюков: Московские спасатели перешли на усиленный режим работы на городских водоёмах

Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил об усилении контроля на водоёмах города. Специалисты поисково-спасательной службы перешли на усиленный режим работы в этих местах для предотвращения возможных ЧП на воде.

«Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека, - отметил заммэра. - Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды».

По его словам, сейчас лед полностью отсутствует на Москве-реке, в ее заливах, кроме Кировской поймы и озера Бездонное, на Химкинском водохранилище. При этом на поверхности внутренних водоемов намёрзло всего лишь не более двух сантиметров льда. В Новой Москве ледяная корка почти везде сковала пруды и реку Десну. Но и здесь слой льда тоненький - еле дотягивает до двух сантиметров. Его толщину проверяют постоянно. Особое внимание уделяют местам стихийных выходов на лёд, купания «моржей», рыбной ловли и каткам на естественных водоемах.

«Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов», - уточнил Бирюков.

На патрулирование акватории зимой спасатели будут выходить на судах на воздушной подушке. Таких машин планируют использовать более двадцати единиц. Эта техника может курсировать по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час.