Как говорится в статье, настоящую трагедию стоит ожидать с декабря 2022 года по март 2023 года, когда ударит настоящая зима Фото: REUTERS

Для Украины складывается драматическая ситуация в преддверии зимы. Такое мнение высказал обозреватель Фабрицио Казари в своей статье для испанского издания Rebelion.

В публикации отмечается, что украинские власти «с уверенностью говорят о победе», в то время как половина страны «уже завалена снегом, электричество отсутствует, воды мало». Как говорится в статье, настоящую трагедию стоит ожидать с декабря 2022 года по март 2023 года, когда ударит настоящая зима.

Автор статьи также заявил, что на данный момент украинские войска дезорганизованы и заходят только в те зоны, которые оставили Вооруженные силы (ВС) России. По его словам, мировой экономический кризис не позволит оказать Украине большую поддержку, а американское правительство, как и правительство Европейского союза «уже устали от высокомерия» президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в результате ракетных ударов было повреждено более 30 объектов инфраструктуры страны. Позже глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что в стране почти не осталось тепловых и гидроэлектростанций, которые не имеют какие-либо повреждения. https://www.kp.ru/online/news/5021875/

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