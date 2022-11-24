В постпредстве России при ООН высмеяли главу миссии Украины за неприличный жест на фото

Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Фото: Соцсети

Первый зампостпреда РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский высмеял главу миссии Украины Сергея Кислицу за непристойный жест на фото, опубликованном в Twitter в четверг, 24 ноября. Комментарий дипломат оставил под снимком украинского коллеги.

Кислица под своим снимком заявил, что выслушивать российских представителей остается «одной из самых невыносимых его обязанностей», однако серия ударов по Украине «не оставила ему дипломатических вариантов». На фото украинский дипломат одет в футболку с нецензурной бранью в адрес Кремля, а также показывает непристойный жест.

«Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» - отреагировал на такое фото российский дипломат.

Напомним, ранее Кислица назвал логику Москвы «дебильной», а самого Полянского – «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».

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