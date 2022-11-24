Samsung не принимала решения о возобновлении поставок в Россию

Samsung пока не возобновляет поставки в Россию Фото: REUTERS

Южнокорейский производитель электроники Samsung прокомментировал сообщения средств массовой информации о возможном возобновлении поставок своей продукции в России.

"Поставки в Россию по-прежнему приостановлены, - уточнили в компании, отвечая на вопрос ТАСС. - Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок".

Как писал сайт KP.RU, 5 марта 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что производитель электроники Samsung решил приостановить поставки своей продукции в Россию. По информации агентства, решение связано с геополитической ситуацией. Уточняется, что в Россию приостановлены поставки всей продукции Samsung, в том числе смартфонов и микрочипов.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи добились исключения своих фирм из санкций США против России. Теперь организации могут не обращаться к американским властям за лицензией при экспорте технологической продукции в Россию, но должны соответствовать ограничениям других стран Запада.