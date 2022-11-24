"Газпром" нашел рынок для сжиженного газа с проекта "Портовая" в Греции

Hет никаких неожиданностей из-за поставок СПГ в Грецию Фото: REUTERS

«Газпром» нашел нового покупателя для продажи своего сниженного природного газа (СПГ) с проекта «Портовая» на Балтике. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, новым покупателем стала Греция.

«Сейчас танкер «Псков» с грузом СПГ находится у входа в Суэцкий канал, но затем груз может направиться в Грецию на приемный терминал на острове Ревитуса», - приводит издание слова своего собеседника.

Как заявляет аналитическая компания Kpler, танкеры «Псков» и «Великий Новгород», которые были загружены сниженным газом из «Портовой», уже ранее разгружались на острове Ревитуса 3 октября и 16 ноября этого года. Тем не менее покупатель данных грузов на данный момент остался неизвестен.

Независимый эксперт Александр Собко заявил, что нет никаких неожиданностей из-за поставок СПГ в Грецию, отметив, что «Газпром» выбрал максимально удаленную от европейских хабов страну, что скорее всего сделано для того, чтобы поставки газа не влияли на биржевые цены.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что Великобритания продолжает закупать российскую нефть, называя импортерами другие страны. Как писала газета The Sunday Times, одной из таких стран является Греция.