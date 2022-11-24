Правительству показали проекты российских аналогов TikTok, Zoom и Instagram*

Индустриальный центр компетенций по направлению «коммуникационные сервисы» одобрил ряд проектов, способных заменить иностранные социальные сети, среди которых TikTok, Zoom и Instagram*. Фото: Shutterstock

Индустриальный центр компетенций по направлению «коммуникационные сервисы» одобрил ряд проектов, способных заменить иностранные социальные сети, среди которых TikTok, Zoom и Instagram*. Об этом сообщил РБК со ссылкой на участников IT-рынка.

Сообщается, что среди предварительно одобренных правительством проектов была представлена социальная сеть Looky, которая обладает функцией переноса контента из Instagram* и Facebook*. Создатель данного проекта рассчитывают привлечь аудиторию не только из России, но и из Белоруссии, Казахстана, а также Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). При получении гранта от российского правительства первую версию Looky намерены представить в 2024 году

Социальная сеть Sunlight Play от ООО «ГРИ» планирует заменить TikTok. Разработчики указывают, что при получении средств, они будут направлены на «полезную социальную сеть, создание площадки поддержания информационного суверенитета при работе с молодежью».

АО «ТКС» продемонстрировала сервис корпоративной видеосвязи - NEW: TrueConf Enterprise 2.0, указав, что этот девайс способен стать аналогом Skype.

Напомним, ранее Роскачество назвало российские приложения, которые можно использовать вместо тех, что уже ушли с российского рынка, отметив, что все они доступны для скачивания в App Store и Google Play

*Владелец-компания Meta признана в России экстремистской и запрещена в стране