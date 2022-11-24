ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге

Завод автоконцерна находился в простое с марта 2022 года Фото: REUTERS

Научно-автомоторный институт (НАМИ) выкупил все российские активы японского автоконцерна Nissan. Об этом в четверг, 24 ноября, заявили в пресс-службе организации.

«В результате сделки 100% активов Nissan в России перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», - сказано в сообщении компании.

Среди прочего были приобретены производственные мощности автоконцерна в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в столице.

Уточняется, что изменения в реестр были внесены в среду, 23 ноября, и с этого момента автоконцерн официально перестал быть владельцем завода «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», который расположен в Каменке. Однако, согласно ранее заключенной договоренности, в течение шести лет компания имеет право обратного выкупа предприятия.

Напомним, цена продажи завода была символической - один рубль, а сам завод автоконцерна находился в простое с марта 2022 года.