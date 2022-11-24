Глава Амурской области Василий Орлов: Новый международный терминал аэропорта Благовещенск откроется в 2025 году

В Благовещенске построят новый международный терминал аэропорта. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Новый международный терминал аэропорта Благовещенск откроется весной 2025 года, сообщил глава Амурской области Василий Орлов. Его строительство включено в перечень приоритетных инвестиционных проектов Приамурья. В создание современного здания аэровокзала инвесторы собираются вложить 7 миллиардов рублей.

«Строительство нового терминала аэропорта Благовещенска - самый масштабный проект государственно-частного партнерства в сфере транспорта в Амурской области, - рассказал Василий Орлов. - Общий объем инвестиций - более 7 миллиардов рублей. Пропускная способность терминала составит от 600 пассажиров в час. Включение проекта в перечень гарантирует инвестору необходимый комплекс мер поддержки. Новый международный терминал аэропорта Благовещенск начнет работать в апреле 2025 года».

Губернатор поручил оперативно подать заявку на включение инвестора строительства в реестр резидентов территории опережающего развития «Приамурская». Глава региона также отметил, что проект может рассчитывать на федеральную поддержку от Минвостокразвития РФ и региональную субсидию на компенсацию части затрат. Инвестором проекта выступает «АБС Благовещенск» - совместное предприятие двух крупнейших аэропортовых холдингов России: УК «Аэропорты Регионов» и ООО «Новапорт Холдинг».

В рамках проекта в Благовещенске построят новое здание аэровокзала площадью более 25 тысяч квадратных метров с четырьмя телескопическими трапами. Строители также модернизируют действующее здание аэропорта и благоустроят привокзальную площадь. Кроме того, на территории аэропорта появится новый грузовой комплекс мощностью 6 тысяч тонн грузов в год. Строительство нового терминала начнется в 2023 году.