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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 7:58

Суд в Москве арестовал трех украинских граждан по подозрению в подготовке теракта

По решению суда украинцы пробудут под стражей до 23 января 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
По решению суда украинцы пробудут под стражей до 23 января 2023 года

По решению суда украинцы пробудут под стражей до 23 января 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три украинских гражданина были арестованы по подозрению в подготовке террористического акта Лефортовским районным судом в Москве. Об этом в четверг, 24 ноября, заявили в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 23 ноября 2022 года в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заявил в суде, уточнив, что по решению суда украинцы пробудут под стражей до 23 января 2023 года.

В пресс-службе суда отметили, что арестованные подозреваются в совершении преступлений по статьям о «Приготовлении к совершению теракта организованной группой лиц», «Незаконном хранение оружия, совершенное организованной группой», а также «Незаконном хранение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой».

Напомним, в конце октября этого года Верховный Суд Республики Крым оставил под стражей двух украинских граждан, которые в августе 2022 года собирались подорвать автомобиль с находящимися в нем людьми.

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