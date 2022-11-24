Суд в Москве арестовал трех украинских граждан по подозрению в подготовке теракта

По решению суда украинцы пробудут под стражей до 23 января 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три украинских гражданина были арестованы по подозрению в подготовке террористического акта Лефортовским районным судом в Москве. Об этом в четверг, 24 ноября, заявили в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 23 ноября 2022 года в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заявил в суде, уточнив, что по решению суда украинцы пробудут под стражей до 23 января 2023 года.

В пресс-службе суда отметили, что арестованные подозреваются в совершении преступлений по статьям о «Приготовлении к совершению теракта организованной группой лиц», «Незаконном хранение оружия, совершенное организованной группой», а также «Незаконном хранение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой».

Напомним, в конце октября этого года Верховный Суд Республики Крым оставил под стражей двух украинских граждан, которые в августе 2022 года собирались подорвать автомобиль с находящимися в нем людьми.

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