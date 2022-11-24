Лавров назвал БРИКС образцом многосторонней дипломатии Фото: REUTERS

Объединение стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) является образцом подлинной и многосторонней дипломатии, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«БРИКС олицетворяет синергию культур и цивилизаций, представляющих различные регионы планеты. Эта международная структура – образец подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей реалиям XXI века», – заявил дипломат в приветствии к участникам IV международного муниципального форума БРИКС+.

Как отметил глава российского МИД, работа в рамках объединения строится на принципах равноправия, взаимного уважения и справедливости. Лавров подчеркнул, что глобальные проблемы могут быть решены только в формате многостороннего сотрудничества.

Напомним, в октябре официальную заявку на вступление в БРИКС подал Алжир. Об этом сообщила спецпосланник Министерства иностранных дел страны по международному партнерству Лейла Зерруги.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает присоединение Саудовской Аравии к БРИКС.