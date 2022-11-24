Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандального видео с ее сыном

Кристина Майнина. Фото: digital.cap.ru

Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина ушла в отставку на фоне появления в сети скандального видео, в котором фигурирует ее сын. Об этом сообщает "КП-Казань".

Глава республики Олег Николаев утвердил увольнение. По его словам, Майнина аргументировала решение желанием уделять больше времени своей семье.

"Принимая данное решение, Кристина Андреевна руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии и, самое главное, желанием уделить больше внимания сыну и семье", - уточнил Николаев.

Как ранее писал сайт KP.RU, чебоксарский школьник прислал в общий чат класса сообщения, в которых угрожал устроить расправу над одноклассниками и описывал, как умывался кровью, натекшей с куска сырого мяса. В ходе обысков у него изъяли кружку и столовые приборы с нацистской символикой, а также одну из книг Эдуарда Лимонова.

Напомним, Кристина Майнина объяснила поведение сына переживаниями на фоне переезда в другой город. По ее оценке, подросток таким образом пытался привлечь к себе внимание. Экс-чиновница уверена, что школьник вовсе не планировал совершать преступления и действовал без злого умысла.