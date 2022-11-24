В ЛНР сообщили о перебоях с поставками оружия в украинские войска из-за поражения энергосистемы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проблемы с энергетической системой Украины вызвали перебои с поставками вооружения в подразделения ВСУ, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Вчерашнее поражение украинской энергетической системы негативно отразилось для ВФУ на поставках вооружения, боеприпасов и материальных средств на линию боевого соприкосновения в зоне ответственности Народной милиции ЛНР», – сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, главным образом были нарушены регулярные перевозки: из-за длительной заправки автомобилей и неработающих светофоров замедлилось продвижение военных колонн. Кроме того, добавил Марочко, была нарушена координация ввиду частичного отсутствия связи.

Как писал сайт KP.RU, накануне все атомные электростанции Украины и большинство тепло- и гидроэлектростанций и были временно обесточены. В Министерстве энергетики страны уточнили, что подавляющее большинство потребителей по всей стране были лишены электроэнергии, из-за обстрелов объектов инфраструктуры произошли аварийные отключения. Кроме того, возкникли проблемы с отоплением и водоснабжением.

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