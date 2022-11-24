МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова

Журналист Андрей Караулов Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова, следует из данных базы розыска ведомства.

«Основание: разыскивается по статье УК», – сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее Андрей Караулов рассказал, что в его доме проходят обыски из-за заявления главы «Ростеха» Сергея Чемезова по статье «клевета». По его словам, все телефоны в его жилье и даже у тещи не отвечают.

Позже журналист рассказал, что находится в статусе свидетеля.

Напомним, коммерческий директор Youtube-канала «Острожно, Собчак» Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала «Татлер» Ариан Романовский (по паспорту Кузьмин) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве.

По версии следствия, Романовский в одном из Telegram-каналов написал новость, в которой фигурировал глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Заявитель утверждает, что после публикации к нему через посредника обратился Суханов и сказал, что этот пост может исчезнуть, и в будущем новости про Чемезова этот канал публиковать не будет в случае, если глава «Ростеха» заплатит 11 миллионов рублей.