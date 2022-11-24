Захарова ответила на неприличный жест украинского постпреда при ООН

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД России

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала пост украинского постпреда при Организации объединенных наций (ООН) Сергея Кислицы в соцсети, где он жалуется на "невыносимую обязанность" слушать российских дипломатов и демонстрирует неприличный жест.

По словам Захаровой, этот жест стал позорным символом киевского режима, который "идет на дно, горделиво подняв" один из пальцев.

"Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость", - написала представитель МИД РФ в своем телеграм-канале.

Как писал сайт KP.RU, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский высмеял Сергея Кислицу за непристойный жест.

Напомним, украинский дипломат и ранее позволял себе оскорбительные выражения в адрес России и официальных представителей страны. В частности, Кислица назвал логику Москвы "дебильной", а дипломата Полянского - "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН". Такими образом Кислица отреагировал на позицию Москвы вокруг обвинений в адрес РФ в использовании иранских дронов.

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