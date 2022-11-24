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НовостиВ мире24 ноября 2022 8:34

Премьер Польши едет уговаривать Орбана принять Финляндию и Швецию в НАТО

Моравецкий выразил надежду, что его убеждения будут эффективными
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Моравецкий выразил надежду, что его убеждения будут эффективными

Моравецкий выразил надежду, что его убеждения будут эффективными

Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий едет в Словакию уговаривать главу венгерского правительства Виктора Орбана согласиться на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

«Я буду разговаривать с премьером Виктором Орбаном о том, чтобы было согласие Венгрии на как можно скорейшее вступление Финляндии и Швеции в НАТО», - заявил глава польского правительства перед вылетом в Словакию, где состоится саммит Вышеградской группы, куда входят Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.

Моравецкий выразил надежду, что его убеждения будут эффективными. «Это важно для интересов Польши и Европы», - отметил польский премьер.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенса Столтенберга заявил, что процесс принятия в альянс Швеции и Финляндии идет рекордно быстрыми темпами, однако две страны «упрямо блокируют» это решение, уточнив, что речь идет о Турции и Венгрии.

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