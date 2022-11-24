NYT: американская ракета HARM сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске

Американская ракета HARM сбилась с курса и ударила по жилому дому в Краматорске Фото: REUTERS

Американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная Вооруженными силами Украины, сбилась с курса и попала в многоквартирный дом в Краматорске. Об этом сообщает издание New York Times (NYT).

По данным журналистов, инцидент произошел еще 26 сентября 2022 года около 18 часов по местному времени. В результате пострадали три мирных жителя, о чем журналистам рассказала жительница Краматорска.

По ее словам, ракета HARM попала в квартиру, которая на тот момент пустовала, что и помогло избежать случайных жертв. Ранения получили только люди, которые находились в соседней комнате, утверждает собеседница корреспондентов NYT.

Американский военнослужащий на условиях анонимности сообщил газете, что сбой в работе системы наведения ракеты, предположительно, объясняется тем, что она поставлена из "старых запасов" Пентагона.

Как ранее писал сайт KP.RU, рядом с Донецком местные жители обнаружили двигатель высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM американского производства с истекшим гарантийным сроком.

Ракета была произведена в 1991 году, а ее гарантийный срок истек 25 лет назад. Отмечается, что она не смогла поразить цель и самоуничтожилась.

Напомним, в конце октября в Следственном комитете России сообщили об очередном ракетном обстреле Донецка. Тогда американская ракета HARM упала в жилом секторе, ранив мирных жителей и разрушив здание пиццерии.

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