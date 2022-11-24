Rebelion: Киев намеренно устроил падение ракеты в Польше

Киев обвинили в намеренном ракетном ударе по Польше. Фото: remiza.com.pl

Падение украинской ракеты в Польше было намеренным решением Киева, который пытался развязать войну между Россией и НАТО. Об этом говорится в публикации обозревателя Фабрицио Казари в испанском издании Rebelion.

Журналист отметил, что киевский режим на фоне активной поддержки Запада привык к тому, что может выдать практически любую пропаганду за "абсолютную правду".

По оценке Казари, украинские власти рассчитывали, что раз западные страны снисходительно относятся к извращающим правду заявлениям Киева, то и на этот раз их слова не будут подвергаться проверке.

Но на этот раз план главы Украины Владимира Зеленского провалился, так как Североатлантический альянс не захотел вступать в прямой военный конфликт с Россией и поэтому обличил руководство Незалежной во лжи, пишет издание.

Напомним, 15 ноября 2022 года появилось сообщение о том, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе. Экстренные службы Польши сообшили о гибели двоих человек в результате взрыва.

Министерство обороны РФ заявило, что никаких ударов около границы Польши не наносилось. Позднее эту информацию подтвердили и западные оборонные структуры.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!