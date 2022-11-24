В Госдуме назвали принятый законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ «ответом Блинкену» Фото: Shutterstock

Принятый Государственной думой законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений депутаты назвали «ответом» госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену. Об этом сообщил председатель комитета Думы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Госдума единогласно приняла в окончательном третьем чтении наши законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности. В связи с ночным обращением госсекретаря США законы назвали «наш ответ Блинкену», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 24 ноября, Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе в интернете, СМИ, а также рекламе, литературе и кино.

За нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тысяч до 400 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 800 тысяч – для должностных лиц, от 800 тысяч до 5 миллионов или приостановление деятельности до 90 суток – для юрлиц, сказано в сообщении.

Что касается запрета пропаганды педофилии, то штраф составит от 200 до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до 2 миллионов – для должностных лиц, от 1 до 10 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц. Иностранцы и лица без гражданства за нарушение могут быть выдворены из России.