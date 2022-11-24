Глеб Никитин призвал нижегородцев поддержать столицу Приволжья в борьбе за звание «Молодежной столицы России»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин верит в победу столицы Приволжья. Фото: Никита ДУХНИК

«У Нижнего Новгорода есть все шансы для того, чтобы получить это замечательное звание. Статус «Молодежной столицы» может придать нам импульс для еще более активного развития, как городской среды, так и молодежных проектов. Давайте все вместе поддержим Нижний Новгород!» — обратился Глеб Никитин к жителям региона.

Губернатор пояснил, что проголосовать можно на сайте проекта «Росмолодежи» «Дом молодежи» по ссылке. Чтобы отдать голос за Нижний Новгород, требуется авторизация в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» либо регистрация через VK ID, Госуслуги или сайт dobro.ru. Проголосовать можно до 10 декабря 2022 года включительно.

Провозглашение победителя и вручение титула состоится в декабре 2022 года на торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых».

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Титул «Молодежная столица России» присуждается Росмолодежью российскому городу на 1 год. Победитель конкурса получает возможность проведения на своей территории проектов, входящих в экосистему Росмолодежи. Помимо этого город-победитель включат в программу комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых». Молодежная столица России также получит методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи для реализации заявленных проектов и авторскую медиастратегию для продвижения города в течение следующего года.

В Молодежной столице России возведут символ: арт-объект или комплекс, состоящий из элементов благоустройства городской среды или уличного досуга.