Лукашенко предрек полное уничтожение Украины в случае отказа от переговоров

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский должен остановить боевые действия и сесть за стол переговоров, чтобы избежать полного уничтожения Незалежной. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Ереване. Его слова приводит телеграм-канал "Пул Первого".

"Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины, - подчеркнул Лукашенко. - Это не то что будет грозить потерей государственности, это будет уничтожение Украины".

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Лукашенко заявил, что сторонам конфликта на Украине пора начать переговоры о мире. По его словам, Минск ранее неоднократно предупреждал об "опасной эскалации" военно-политической ситуации в Европе и указывал на деградацию системы международной безопасности.

Напомним, Александр Лукашенко предупредил "коллективный Запад" о том, что в случае нападения на Белоруссию Минск вместе с Москвой ответят так, что "не только Европа задрожит".

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