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НовостиПолитика24 ноября 2022 10:20

Глава «Росатома» заявил, что украинские войска не дают восстановить линии электропередачи вокруг ЗАЭС

Практически все ЛЭП разрушены, отметил гендиректор госкорпорации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава «Росатома» заявил, что украинские войска не дают восстановить линии электропередачи вокруг ЗАЭС

Глава «Росатома» заявил, что украинские войска не дают восстановить линии электропередачи вокруг ЗАЭС

Фото: EAST NEWS

Вооруженные силы Украины препятствуют восстановлению линий электропередач вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Практически все линии электропередачи разрушены, и, к сожалению, Вооруженные силы Украины не дают возможности их восстанавливать», – сказал он журналистам.

По словам главы госкорпорации, в относительно стабильном состоянии находится только Днепропетровская ЛЭП, идущая через линию соприкосновения войск. Основная задача – начинать восстанавливать линии электропередачи, которые идут не только на территории, контролируемые Украиной, но и на российской территории, отметил Лихачев.

Гендиректор «Росатома» предупредил, что если не обеспечить альтернативное снабжение ЗАЭС в ближайшее время, возрастет риск аварии на станции. Даже системы собственного энергообеспечения не дают гарантии обесточивания ЗАЭС, поскольку они тоже уязвимы, особенно в случаях, когда по станции ведется прямой огонь, подчеркнул глава корпорации. Оптимальной моделью безопасности, по его словам, является вывод электрогенерации на мощные линии электропередачи, добавил он.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, со стороны Украины возобновились обстрелы Запорожской АЭС. Минобороны РФ сообщило, что 19 ноября украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберных снарядов. Сайт KP.RU писал, зачем Украина продолжает обстреливать ЗАЭС.