Глава «Росатома» заявил, что украинские войска не дают восстановить линии электропередачи вокруг ЗАЭС Фото: EAST NEWS

Вооруженные силы Украины препятствуют восстановлению линий электропередач вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Практически все линии электропередачи разрушены, и, к сожалению, Вооруженные силы Украины не дают возможности их восстанавливать», – сказал он журналистам.

По словам главы госкорпорации, в относительно стабильном состоянии находится только Днепропетровская ЛЭП, идущая через линию соприкосновения войск. Основная задача – начинать восстанавливать линии электропередачи, которые идут не только на территории, контролируемые Украиной, но и на российской территории, отметил Лихачев.

Гендиректор «Росатома» предупредил, что если не обеспечить альтернативное снабжение ЗАЭС в ближайшее время, возрастет риск аварии на станции. Даже системы собственного энергообеспечения не дают гарантии обесточивания ЗАЭС, поскольку они тоже уязвимы, особенно в случаях, когда по станции ведется прямой огонь, подчеркнул глава корпорации. Оптимальной моделью безопасности, по его словам, является вывод электрогенерации на мощные линии электропередачи, добавил он.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, со стороны Украины возобновились обстрелы Запорожской АЭС. Минобороны РФ сообщило, что 19 ноября украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберных снарядов. Сайт KP.RU писал, зачем Украина продолжает обстреливать ЗАЭС.