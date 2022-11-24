Глава МАГАТЭ заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Гросси сообщил, что переговоры между Москвой и Киевом по вопросу зоны безопасности на Запорожской АЭС «продвигаются вперед» Фото: REUTERS

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что организации «очень трудно», кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

«Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает... Наша главная цель - прекратить это, а не играть в обличителей», - заявил глава МАГАТЭ в интервью телеканалу CNN.

Гросси сообщил, что переговоры между Москвой и Киевом по вопросу зоны безопасности на Запорожской АЭС «продвигаются вперед», однако, по его словам, сторонам непросто «достичь согласованных параметров», так как объект находится в «зоне боевых действий».

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что регулярные массированные обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к масштабной катастрофе на атомной электростанции. Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло назвал такие обстрелы безрассудными и предосудительными.