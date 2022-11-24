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НовостиВ мире24 ноября 2022 10:30

Евродепутат Чарнецкий: Украина сделала подарок Путину, не извинившись за падение ракеты в Польше

Депутат назвал ошибкой со стороны Киева отсутствие извинений за падение ракеты
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Депутат назвал ошибкой со стороны Киева отсутствие извинений за падение ракеты

Депутат назвал ошибкой со стороны Киева отсутствие извинений за падение ракеты

Фото: EAST NEWS

Польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий назвал отсутствие извинений со стороны Киева за инцидент с падением ракеты в польской Пшеводуве «подарком» для президента России Валдимира Путина.

Депутат назвал ошибкой со стороны Киева отсутствие извинений за падение ракеты. «Если бы украинцы сказали “извините”, то в Польше это было бы принято с пониманием. Отсутствие этих извинений – подарок для Владимира Путина», - приводит его слова Polsat News.

Чарнецкий также назвал непонятными слова одного из советников президента Украины Владимира Зеленского, «который в момент, когда Украине следует искать союзников, говорит, что Украина и Польша будут соперничать за господство в этом регионе Европы».

Напомним, 15 ноября появилось сообщение о падении двух ракет в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном на польско-украинской границе. Позже экстренные службы Польши сообщили о гибели двоих человек в результате взрыва.