Евродепутат Чарнецкий: Украина сделала подарок Путину, не извинившись за падение ракеты в Польше

Депутат назвал ошибкой со стороны Киева отсутствие извинений за падение ракеты Фото: EAST NEWS

Польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий назвал отсутствие извинений со стороны Киева за инцидент с падением ракеты в польской Пшеводуве «подарком» для президента России Валдимира Путина.

Депутат назвал ошибкой со стороны Киева отсутствие извинений за падение ракеты. «Если бы украинцы сказали “извините”, то в Польше это было бы принято с пониманием. Отсутствие этих извинений – подарок для Владимира Путина», - приводит его слова Polsat News.

Чарнецкий также назвал непонятными слова одного из советников президента Украины Владимира Зеленского, «который в момент, когда Украине следует искать союзников, говорит, что Украина и Польша будут соперничать за господство в этом регионе Европы».

Напомним, 15 ноября появилось сообщение о падении двух ракет в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном на польско-украинской границе. Позже экстренные службы Польши сообщили о гибели двоих человек в результате взрыва.