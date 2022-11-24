Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 ноября 2022 10:40

Франция не выдала визы представителям МИД России на мероприятие по линии ЮНЕСКО

Захарова назвала такое решение Парижа абсурдным
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Франция не выдала визы российским представителям для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Все-таки должно найти отражение в ходе выступления российских представителей и тот факт, что нашим представителям на этот форум визы французская сторона не выдала», - заявила дипломат в ходе брифинга.

Захарова отметила, что «несколько странновато, если не сказать абсурдно» отказывать в получении виз из-за своей позиции, говоря при этом «о свободе, свободе выражений мнений в стенах международной организации, которая базируется в Париже».

Напомним, накануне Варшава отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета глава МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В российском внешнеполитическом ведомстве такие действия назвали беспрецедентными.