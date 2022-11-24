Франция не выдала визы представителям МИД России на мероприятие по линии ЮНЕСКО

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Франция не выдала визы российским представителям для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Все-таки должно найти отражение в ходе выступления российских представителей и тот факт, что нашим представителям на этот форум визы французская сторона не выдала», - заявила дипломат в ходе брифинга.

Захарова отметила, что «несколько странновато, если не сказать абсурдно» отказывать в получении виз из-за своей позиции, говоря при этом «о свободе, свободе выражений мнений в стенах международной организации, которая базируется в Париже».

Напомним, накануне Варшава отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета глава МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В российском внешнеполитическом ведомстве такие действия назвали беспрецедентными.