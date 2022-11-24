Министр энергетики Польши назвала шуткой предложение Еврокомиссии о потолке цен на российский газ Фото: REUTERS

Предложение Еврокомиссии (ЕК) об установлении потолка цен на российский газ на уровне 3 тысяч долларов за тысячу кубометров выгладит как шутка, считает министр энергетики Польши Анна Москва.

«Предложение, которое появилось позавчера, мы рассматриваем как шутку. Сложно серьезно к этому относиться», – заявила она в разговоре с журналистами.

Как отметила Москва, предлагаемая ЕК цена недопустима, поскольку выше, чем текущие цены на рынке. Министр подчеркнула, что нужно решить проблему цены газа, который уже куплен. По ее мнению, предложение ЕК вряд ли кто-то поддержит и до начала дискуссии по этому вопросу еще далеко.

Как писал сайт KP.RU, Еврокомиссия выступила с инициативой установить потолок цены на российский газ на уровне трех тысяч долларов за тысячу кубометров по контракту на месяц вперед.

Ограничение предлагается ввести на газовом хабе TTF в Нидерландах с 1 января 2023 года. Также вмешательство в ценообразование допускается, если спред между ценой TTF и глобальной ценой газа достигает 58 евро в течение 10 дней.